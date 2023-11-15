ХАМАС: от бомбы к избирательной урне

В 1987 году вспыхнувшая интифада привела к трансформации занимавшейся просвещенческой деятельностью и социальным служением в секторе Газа Через интифаду к политическому триумфу в военизированную группировку ХАМАС, начавшую свой путь к политическому восхождению, пиком которого стал 2006.