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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров

Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле. Финал Гран-при среди юниоров Юноши Участники Джейкоб Санчес (США) – 30 очков за этапы Гран-при Рио Наката (Япония) – 28 Сена Такахаши (Япония) – 28 Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 26  Мин Гю Со (Южная Корея) – 26 Лукаш Вацлавик (Словакия) –24 Запасные Адам Хагара (Словакия) – 24 Тянь Тунхэ (Китай) –24 Шунске Накамура (Япония) – 24 .

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