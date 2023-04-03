РИА Новый день

211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Эти среднеазиатские обезьяны еще и не такое своих кишлаков и аулов  привезутВ России резко вы...
  • sss
    напрасные слова.....виньетка ложной сути...«Происходит что-т...
  • Леонид Ла Рошель
    К сожалению - нет.  Это пиндосы херачат по всему миру всех неугодных. Мы так не делаем. Мы не такие. Поройтесь в Инет...В Госдуме настаив...

Уральские ученые вырастили лечебный фиолетово-черный картофель

Уральские ученые вырастили лечебный фиолетово-черный картофель

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля с высоким содержанием антоцианов – сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх