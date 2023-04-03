Уральские ученые вырастили лечебный фиолетово-черный картофель

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля с высоким содержанием антоцианов – сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.
Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля с высоким содержанием антоцианов – сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.
Свежие комментарии