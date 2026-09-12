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Татар-информ

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Жительницу РТ оштрафовали за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем»

Жительницу РТ оштрафовали за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем»

Жительница Татарстана была оштрафована за то, что назвала главу СНТ «наглым карасем», сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

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