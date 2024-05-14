Южноуральского хоккеиста на полгода отстранили от игр НХЛ

В НХЛ объявили о дисквалификации южноуральца Валерия Ничушкина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ объявили в понедельник, 13 мая, что 29-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин включен в третий этап Программы помощи игрокам NHLPA и НХЛ.