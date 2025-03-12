Наш мозг очень ленив: Психолог рассказала, как мошенники взламывают логику жертв

Двухдневный период «охлаждения» при переводах на скомпрометированные счета, который вступил в силу летом прошлого года, помогает не всегда: успевают осознать, что попали в ловушку, шесть из десяти клиентов, остальные все-таки завершают операцию.
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