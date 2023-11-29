Цифровой «полигон» Магнитки получил национальную премию

ММК награжден Национальной премией «Приоритет-2023» за цифровой проект. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал лауреатом IX Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет-2023» за разработку и внедрение информационной системы предиктивной аналитики качества продукции.