30 чёрно-белых фотографий Палестины в 1930 году

Историческая область в восточном Средиземноморье. Палестина – интересное и загадочное государство, которое сегодня настолько вжилось в образ борца с Израилем и прониклось духом борьбы, что сегодня уже не может жить спокойно, без конфликтов.
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