Путин был прав: Санкции Запада сработали

Но почему бы мне не сравнивать "у нас/у них"? Очень чётко было заявлено - "Догоним и перегоним!". Понятно что "капиталистическое окружение" вынуждало тратить оченб большие средства на оборону, восстанавливать народное хозяйство и т.д. Я о другом - само отношение к собственности. Ясно что хозяин более тщательно смотрит за "орудиями производства", за наёмными работниками, отсюда более высокая производительность труда. На "шабашке" (в начале 80-х) мы строили коровники, видел я отношение тружеников села к стаду коров. Оно было разное, всё зависело от человека, но и "тащили" с фермы по домам. Пьяных "брали на поруки", перевоспитывали... Именно поэтому следует начинать с воспитания граждан, с лозунгами получится тогда, когда не только в фильмах будут руководители, ставящие на первое место социальное равенство, а не личную выгоду. В заключении - когда добьёмся того, что производительность труда будет выше, а себестоимость продукции ниже чем "за бугром", тогда можно рассуждать о преимуществах социально-экономического строя. На "голом энтузиазме" долго не продержаться, разве только во время "мобилизации всех сил".

СК

Сергей Ковалев

возможно вы слово "хозяин" неверно воспринимаете? - можно же быть хозяином страны!.. это в пределе, понятно, но пределы показывают границы, к которым либо надо стремиться, либо отходить от них подальше. у вас "наёмные". наёмные никогда не сравнятся со свободными, ибо наёмный не "дрищет инициативой", он лишь исполняет. это логика "нового дивного мiра" по Швабу, - компетенции наверху, внизу подай/принеси (по сути рабство)... высочайшая производительность труда может быть только в спаянном коллективе равных, решающем правильно поставленные задачи. к бабке не ходи! здесь не о том, что было, - было и хорошее, и не очень. постоянно ссылаться на ""тащили" с фермы по домам" нельзя, это не то, к чему надо стремиться. в послевоенные пятилетки не тащили. несуны были, были и те, кто с голоду "колоски" тащил, но в массе народ строил страну и отстроил её - вы знаете! - раньше европейских "победителей". а чО так? - коллективный труд. я бы отделял лозунги от внутреннего настроя граждан. а он, настрой, был, - достаточно того, что говорили отцы и деды. сегодня этого нет. каждый "тащит" в свою норку и это приговор системе. глубже - вся система выстроена на экспансии. география закончилась, расширяться и грабить более некого, - что делают кукловоды? - верно! - рушат, а затем участвуют в восстановлении, огребая бабло равно на разрушении и на восстановлении. неужели не очевидно? та же биржа с "повышениями/снижениями", тока в глобальном масштабе. я не вижу, чтобы БРИКС+ состоялся. для меня очевидно, - Россия не генерирует "идеи, способной овладеть массами", страны БРИКС+ не настолько уверены в России, как "крыше", чтобы ринуться в "последний и решительный бой", т.е. банально отстроить здоровую альтернативу пресловутой западной системе, паразитирующей на всех, до кого дотянутся волосатые руки кукловодов. и понятно почему! - россия играет в ту же "игру", что и гегемон, позволяя частные игры частного капитала. мысль о том, что укрупнение частного бизнеса позволит конкурировать в глобальном масштабе неверна принципиально, ибо никто нас на своём поле не ждёт, более того, поляну критически закрывают "санкциями", т.е. запретами, не укладывающимися ни в какие международные законы и даже правила. так куда мы летим? зачем ходим по чужим следам? где цель России? 13 сек.