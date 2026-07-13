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Медвежий угол

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Путин был прав: Санкции Запада сработали

Путин был прав: Санкции Запада сработали

Санкции Запада вынудили российский капитал начать возвращаться на Родину – и The Economist, как ни пытался, не смог ни извратить, ни обесценить это.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Но почему бы мне не сравнивать &quot;у нас/у них&quot;? Очень чётко было заявлено - &quot;Догоним и перегоним!&quot;. Понятно что &quot;капиталистическое окружение&quot; вынуждало тратить оченб большие средства на оборону, восстанавливать народное хозяйство и т.д. Я о другом - само отношение к собственности. Ясно что хозяин более тщательно смотрит за &quot;орудиями производства&quot;, за наёмными работниками, отсюда более высокая производительность труда. На &quot;шабашке&quot; (в начале 80-х) мы строили коровники, видел я отношение тружеников села к стаду коров. Оно было разное, всё зависело от человека, но и &quot;тащили&quot; с фермы по домам. Пьяных &quot;брали на поруки&quot;, перевоспитывали... Именно поэтому следует начинать с воспитания граждан, с лозунгами получится тогда, когда не только в фильмах будут руководители, ставящие на первое место социальное равенство, а не личную выгоду. В заключении - когда добьёмся того, что производительность труда будет выше, а себестоимость продукции ниже чем &quot;за бугром&quot;, тогда можно рассуждать о преимуществах социально-экономического строя. На &quot;голом энтузиазме&quot; долго не продержаться, разве только во время &quot;мобилизации всех сил&quot;.
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3 н.
Игорь Кузнецов
Можно только с &quot;натяжкой&quot; сказать что современная Россия &quot;вынуждена вариться в своём соку&quot;. Вполне реальное экономическое сотрудничество со странами БРИКС+ уже не даёт США оставаться гигемоном. И правильно что с Китаем не заключен военно-политический союз. При том, что проводятся манёвры на Дальнем Востоке.
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3 н.
СК
Сергей Ковалев
возможно вы слово &quot;хозяин&quot; неверно воспринимаете? - можно же быть хозяином страны!.. это в пределе, понятно, но пределы показывают границы, к которым либо надо стремиться, либо отходить от них подальше. у вас &quot;наёмные&quot;. наёмные никогда не сравнятся со свободными, ибо наёмный не &quot;дрищет инициативой&quot;, он лишь исполняет. это логика &quot;нового дивного мiра&quot; по Швабу, - компетенции наверху, внизу подай/принеси (по сути рабство)... высочайшая производительность труда может быть только в спаянном коллективе равных, решающем правильно поставленные задачи. к бабке не ходи! здесь не о том, что было, - было и хорошее, и не очень. постоянно ссылаться на &quot;&quot;тащили&quot; с фермы по домам&quot; нельзя, это не то, к чему надо стремиться. в послевоенные пятилетки не тащили. несуны были, были и те, кто с голоду &quot;колоски&quot; тащил, но в массе народ строил страну и отстроил её - вы знаете! - раньше европейских &quot;победителей&quot;. а чО так? - коллективный труд. я бы отделял лозунги от внутреннего настроя граждан. а он, настрой, был, - достаточно того, что говорили отцы и деды. сегодня этого нет. каждый &quot;тащит&quot; в свою норку и это приговор системе. глубже - вся система выстроена на экспансии. география закончилась, расширяться и грабить более некого, - что делают кукловоды? - верно! - рушат, а затем участвуют в восстановлении, огребая бабло равно на разрушении и на восстановлении. неужели не очевидно? та же биржа с &quot;повышениями/снижениями&quot;, тока в глобальном масштабе. я не вижу, чтобы БРИКС+ состоялся. для меня очевидно, - Россия не генерирует &quot;идеи, способной овладеть массами&quot;, страны БРИКС+ не настолько уверены в России, как &quot;крыше&quot;, чтобы ринуться в &quot;последний и решительный бой&quot;, т.е. банально отстроить здоровую альтернативу пресловутой западной системе, паразитирующей на всех, до кого дотянутся волосатые руки кукловодов. и понятно почему! - россия играет в ту же &quot;игру&quot;, что и гегемон, позволяя частные игры частного капитала. мысль о том, что укрупнение частного бизнеса позволит конкурировать в глобальном масштабе неверна принципиально, ибо никто нас на своём поле не ждёт, более того, поляну критически закрывают &quot;санкциями&quot;, т.е. запретами, не укладывающимися ни в какие международные законы и даже правила. так куда мы летим? зачем ходим по чужим следам? где цель России? 13 сек.
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3 н.