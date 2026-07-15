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Ura.ru: крупы и злаки — основа июльской прикормки для рыб

Ura.ru: крупы и злаки — основа июльской прикормки для рыб

Июль часто становится для рыболовов месяцем неудач из-за ошибок в прикармливании: привычные весенние составы перестают работать в прогретой воде, а чрезмерное количество ароматизаторов только отпугивает добычу.

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