Июль часто становится для рыболовов месяцем неудач из-за ошибок в прикармливании: привычные весенние составы перестают работать в прогретой воде, а чрезмерное количество ароматизаторов только отпугивает добычу.
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