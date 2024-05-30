TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 381 подписчик

Осмотр самого большого гусеничного экскаватора в мире. Ковш размером с двухэтажный дом

Осмотр самого большого гусеничного экскаватора в мире. Ковш размером с двухэтажный дом

Польские рабочие утром на площадке обнаружили вместо привычной техники экскаватор-гигант. Прораб снимал пораженных строителей на видео — удивление мужчин можно понять, ведь высота машины сопоставима с 7-этажным домом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Ковш такого экскаватора крепится к стреле двояко: прямая лопата и обратная. Большей ёмкостью ковша бывают только драглайны, например, ЭШ-100/100, и другие вскрышные экскаваторы.
Ответить
19 час.
Александр Почекунин
Ответить
17 час.
Дмитрий Гурин
&quot;С емкостью ковша в 42 м³ с ним не поспорит ни один другой экскаватор в мире.&quot; ................... поспорят роторные, ну все таки разные весовые категории....
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх