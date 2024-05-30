Осмотр самого большого гусеничного экскаватора в мире. Ковш размером с двухэтажный дом

Ковш такого экскаватора крепится к стреле двояко: прямая лопата и обратная. Большей ёмкостью ковша бывают только драглайны, например, ЭШ-100/100, и другие вскрышные экскаваторы.

Дмитрий Гурин

"С емкостью ковша в 42 м³ с ним не поспорит ни один другой экскаватор в мире." ................... поспорят роторные, ну все таки разные весовые категории....