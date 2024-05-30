Осмотр самого большого гусеничного экскаватора в мире. Ковш размером с двухэтажный дом

Польские рабочие утром на площадке обнаружили вместо привычной техники экскаватор-гигант. Прораб снимал пораженных строителей на видео — удивление мужчин можно понять, ведь высота машины сопоставима с 7-этажным домом.
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