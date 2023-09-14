Политика как она есть

40 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LiapaNNZ Фамилия
    Думаю спортсменкам пофиг, лишь бы деньги капали. Олимпиада, это про деньги прежде всего...Трансгендеры выте...
  • Василий
    Написано много, и основное - зарплаты у народа резко выросли и многократно превышают советские, может быть, аффтору в...Все машины взяты ...
  • 59
    Сатана рулит!Трансгендеры выте...

Все машины взяты в кредит, квартиры в ипотеку, а на пенсии не проживёшь! – говорят вечно недовольные

Все машины взяты в кредит, квартиры в ипотеку, а на пенсии не проживёшь! – говорят вечно недовольные

Расставил я, значит, “сети”, написав недавно статью о социализме, который по моему мнению сейчас существует в России и вечно недовольных чем-то людях, каких сейчас в России тоже существует немало, и за несколько дней попалось в эту сеть некоторое количество тех самых вечно недовольных! Одному из таких я уже написал развёрнутый ответ в следующей статье этого цикла, и вот ещё один “одарённый” под ником Хитрая Хитрюга написал мне давно поднадоевший аргумент: Фантазёр ты… Забыл ты сказать, что пенсии копеечные, все машины кредитные, а квартиры у молодёжи в ипотеках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
znm_ek Зенин
Автор - бармалей со стажем... Чем длинней &quot;борода&quot;, тем короче нейронные связи...
Ответить
4 час.
Людмила Болдина
Идиотка.
Ответить
1 час.
В
Василий
Написано много, и основное - зарплаты у народа резко выросли и многократно превышают советские, может быть, аффтору виднее. Только если это на самом деле - тогда на куй нужно брать кредит на покупку смартфона-ноутбука, ведь если верить ему на месячную зарплату легко можно купить аж несколько штук? Я имею ввиду адекватных конечно людей.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх