Все машины взяты в кредит, квартиры в ипотеку, а на пенсии не проживёшь! – говорят вечно недовольные

Расставил я, значит, “сети”, написав недавно статью о социализме, который по моему мнению сейчас существует в России и вечно недовольных чем-то людях, каких сейчас в России тоже существует немало, и за несколько дней попалось в эту сеть некоторое количество тех самых вечно недовольных! Одному из таких я уже написал развёрнутый ответ в следующей статье этого цикла, и вот ещё один “одарённый” под ником Хитрая Хитрюга написал мне давно поднадоевший аргумент: Фантазёр ты… Забыл ты сказать, что пенсии копеечные, все машины кредитные, а квартиры у молодёжи в ипотеках.