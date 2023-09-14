Все машины взяты в кредит, квартиры в ипотеку, а на пенсии не проживёшь! – говорят вечно недовольные
Расставил я, значит, “сети”, написав недавно статью о социализме, который по моему мнению сейчас существует в России и вечно недовольных чем-то людях, каких сейчас в России тоже существует немало, и за несколько дней попалось в эту сеть некоторое количество тех самых вечно недовольных!
Одному из таких я уже написал развёрнутый ответ в следующей статье этого цикла, и вот ещё один “одарённый” под ником Хитрая Хитрюга написал мне давно поднадоевший аргумент:
Фантазёр ты… Забыл ты сказать, что пенсии копеечные, все машины кредитные, а квартиры у молодёжи в ипотеках.
Комментарии
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Автор - бармалей со стажем... Чем длинней "борода", тем короче нейронные связи...
Написано много, и основное - зарплаты у народа резко выросли и многократно превышают советские, может быть, аффтору виднее. Только если это на самом деле - тогда на куй нужно брать кредит на покупку смартфона-ноутбука, ведь если верить ему на месячную зарплату легко можно купить аж несколько штук? Я имею ввиду адекватных конечно людей.
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