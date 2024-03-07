Из России попытались вывезти краснокнижных кречетов на миллионы рублей

Телеграм-канал SHOT сообщает, что контрабандисты предприняли попытку нелегального вывоза краснокнижных кречетов на сумму свыше 11 миллионов рублей из России в ОАЭ с целью последующей продажи арабским бизнесменам для соколиной охоты .