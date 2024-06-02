Закупки российских металлов странами ЕС достигли максимума с мая 2023 года

Западные санкции не мешают странам Евросоюза активно закупать российские металлы. Так, в марте этого года объем закупок чугуна и стали из России достиг самого высокого уровня за год, составив 328 миллионов евро.
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