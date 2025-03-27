Путин: Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта

Российский лидер пообщался с моряками во время рабочей поездки в Мурманск Президент России Владимир Путин заявил, что, на его взгляд, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине.
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