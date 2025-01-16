Украинский журналист рассказал, какую угрозу игнорируют ВСУ

Украинский журналист Бутусов: под угрозой находится весь фронт ВСУ Украинским властям стоит начать вести стратегию упорной работы на всех направлениях, где есть военнослужащие страны, а не только говорить об удержании Покровска (Красноармейска), заявил журналист и экс-советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов в своем YouTube-канале.