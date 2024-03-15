Диетолог Дианова: подсолнечное масло полезнее для здоровья, чем оливковое

Несмотря на популярность оливкового масла и включение его в средиземноморскую диету, подсолнечное масло полезнее для здоровья, считает гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.
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