Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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«Благословите женщину» - фильм о нагло украденном женском ресурсе

«Благословите женщину» - фильм о нагло украденном женском ресурсе

«Мое право, право мужа, придя домой, сесть за стол и пообедать. Обед в доме должен быть каждый день.

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Про фильм ничего не могу сказать,а книгу читала.Тоже была поражена таким отношением. Не на мой характер,- но что бы я сама могла сделать в той ситуации: за тридевять земель от мамы,чужие места, чужие люди, ни кола-ни двора, ни денег. Убить только, но я чту уголовный кодекс,а отвечать пришлось бы, как за хорошего.
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