«Благословите женщину» - фильм о нагло украденном женском ресурсе

Аурелия Запсенко

Про фильм ничего не могу сказать,а книгу читала.Тоже была поражена таким отношением. Не на мой характер,- но что бы я сама могла сделать в той ситуации: за тридевять земель от мамы,чужие места, чужие люди, ни кола-ни двора, ни денег. Убить только, но я чту уголовный кодекс,а отвечать пришлось бы, как за хорошего.