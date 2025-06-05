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Синоптик Тишковец: москвичи могут открывать купальный сезон в эти выходные

Синоптик Тишковец: москвичи могут открывать купальный сезон в эти выходные

Жителям Московской области уже в предстоящие выходные можно смело открывать купальный сезон, поскольку температура воды достигнет комфортных 18-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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