Синоптик Тишковец: москвичи могут открывать купальный сезон в эти выходные

Жителям Московской области уже в предстоящие выходные можно смело открывать купальный сезон, поскольку температура воды достигнет комфортных 18-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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