Lada Niva получила улучшенную подвеску. Что поменялось?

Семейство внедорожников Lada Niva (Niva Legend и Niva Travel) теперь оснащается улучшенными амортизаторами подвески, конструкция которых была доработана за счет: а) появления гофрированного кожуха: он повысил защищенность узла уплотнения от воздействия пыли и грязи б) окрашивания корпусов амортизаторов по новой технологии с катафорезным покрытием, что увеличивает коррозионную стойкость узла Амортизаторы улучшенной конструкции для Lada Niva […]Семейство внедорожников Lada Niva (Niva Legend и Niva Travel) теперь оснащается улучшенными амортизаторами подвески, конструкция которых была доработана за счет: а) появления гофрированного кожуха: он повысил защищенность узла уплотнения от воздействия пыли и грязи б) окрашивания корпусов амортизаторов по новой технологии с катафорезным покрытием, что увеличивает коррозионную стойкость узла Амортизаторы улучшенной конструкции для Lada Niva поставляет на АВТОВАЗ Скопинский автоагрегатный завод («СААЗ Комплект»), входящий в состав группы ОАТ, которая, в свою очередь, является частью КАМАЗа.