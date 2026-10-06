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Актер из фильмов «Атака» и «Охота на лис» Попов умер в 78 лет

Актер из фильмов «Атака» и «Охота на лис» Попов умер в 78 лет

Не стало актера Василия Васильевича Попова, известного по картинам «Атака» и «Охота на лис». Он умер, не дожив трех дней до 79 лет.

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