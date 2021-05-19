Зеленский предложил Раде принять закон о коренных народах Украины

Евгений СокольскийПолитикаЗеленский предложил Раде принять закон о коренных народах УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировИз-за непомерной скудости своего такого куцего паяцкого умишка он так же бы мог там, например, и статус чукчей в этом своем тупом законе тогда, блин, прописать... ))) Да, чего там , в Канаде проживает хохлов много.При чем слишком. Ему лучше сконцентрироваться на совершенствовании своего метода игры на рояле, так сказать.)))Михаил ВоробьевЭто одна из многих глупостей, принятие такого закона. Это надо же придумать подобный закон. Зеленский кажется перестает думать.Комментировать
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