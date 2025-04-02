Области, подлежащие оперативному налоговому контролю в апреле 2025 г.

Государственная налоговая служба, осуществляя возложенные на нее законом полномочия, продолжает принимать меры по предупреждению и пресечению явлений неиспользования контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов и других нарушений действующего законодательства.
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