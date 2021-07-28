В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от COVID-19

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Страны — члены Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли договориться о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса на состоявшемся во вторник в Женеве заседании Генерального совета.