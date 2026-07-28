В конце тридцатых моего отца журналиста переводили из одной воинской части в другую. Наша семья ездила вслед за ним.
Килограмм «Мечты»
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В конце тридцатых моего отца журналиста переводили из одной воинской части в другую. Наша семья ездила вслед за ним.
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