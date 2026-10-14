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Татар-информ

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Писатель Сабыр объяснил выбор Тукая и Джалиля для изучения в школьной программе

Писатель Сабыр объяснил выбор Тукая и Джалиля для изучения в школьной программе

Драматург, прозаик и глава Альметьевского отделения Союза писателей Татарстана Равиль Сабыр назвал Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля двумя самыми известными в мире татарскими поэтами.

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