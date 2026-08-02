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МВД: ситуация в Сеуте вызвана преступным использованием цифрового пространства

МВД: ситуация в Сеуте вызвана преступным использованием цифрового пространства

Происшедшее в испанском анклаве Сеута, расположенном на африканском побережье Средиземного моря, не было стихийным – оно стало прямым следствием злонамеренного использования цифровых платформ и целенаправленного распространения дезинформации.

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