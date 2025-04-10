Государство предоставляет субсидии на системы защиты от заморозков и установку полевых метеостанций

Из-за заморозков больше всего пострадают сады, и фермерам придется оценивать ущерб, нанесенный насаждениям, после окончания холодов, отметил в программе Bună dimineața на телеканале Moldova 1 руководитель Управления политик в секторе овощеводства Григорий Балтаг.
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