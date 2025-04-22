Реактивные БПЛА «Герань-3» поразили крупный промышленный объект в Одессе

ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по военным объектам киевского режима в Одессе, особенностью которого стало применение реактивных БПЛА «Герань-3», оснащенных малогабаритными ТРД Tolou-10 c тягой 122 кгс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Силовики задержали экс-губернатора Курской области Смирнова, обвиняемого в хищении выделенных на строительство укреплений средств
- В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождено Калиново ДНР - Минобороны
- Нанесён удар баллистическими ракетами по скоплению военнослужащих ВСУ в Изюме
Свежие комментарии