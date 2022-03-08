Певец Леонтьев покинул Россию

72-летний певец Валерий Леонтьев покинул Россию. Известно, что артист направился в Америку. После объявления начала военной спецоперации России на территории Украины по приказу президента Владимира Путина, Леонтьев перестал вести социальные сети.
72-летний певец Валерий Леонтьев покинул Россию. Известно, что артист направился в Америку. После объявления начала военной спецоперации России на территории Украины по приказу президента Владимира Путина, Леонтьев перестал вести социальные сети.
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