Нетрезвая мамаша с грудным ребенком влетела в столб (видео)

В дежурную часть города Стрежевой на севере Томской области поступило сообщение о ДТП. Очевидец рассказал, что на проспекте Нефтяников автомобиль Kia врезался в металлический столб со знаком зарядки для электромобилей.
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