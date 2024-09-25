Долги теплоснабжающих компаний превысили 200 миллионов рублей

В октябре в Нижегородской области стартует отопительный сезон. В связи с этим возникает вопрос – все ли поставщики тепла являются добросовестными и готовы ли в полной мере выполнять свои обязательства? «ТНС энерго НН» отмечает тенденцию наращивания задолженности за электроэнергию теплоснабжающими организациями.
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