Долги теплоснабжающих компаний превысили 200 миллионов рублей

В октябре в Нижегородской области стартует отопительный сезон. В связи с этим возникает вопрос – все ли поставщики тепла являются добросовестными и готовы ли в полной мере выполнять свои обязательства? «ТНС энерго НН» отмечает тенденцию наращивания задолженности за электроэнергию теплоснабжающими организациями.