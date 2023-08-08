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Делом об убийстве 17-летней школьницы в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Делом об убийстве 17-летней школьницы в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Делом об убийстве 17-летней школьницы в Екатеринбурге заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней жительницы Свердловской области.

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