Делом об убийстве 17-летней школьницы в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Делом об убийстве 17-летней школьницы в Екатеринбурге заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней жительницы Свердловской области.
Делом об убийстве 17-летней школьницы в Екатеринбурге заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней жительницы Свердловской области.
Свежие комментарии