Никто из женщин не заявил тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске

На этапах Гран-при России в Уфе и Омске этот прыжок исполняла Аделия Петросян. Майя Хромых заявила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп, такой же контент у Вероники Яметовой и Анны Фроловой.