Волонтеры и сотрудники полиции провели в Башкортостане рейдовые мероприятия по выявлению надписей, рекламирующих сайты наркоторговцев

В Нефтекамске в рамках Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» общественные формирования совместно с сотрудниками полиции провели рейдовые мероприятия по выявлению надписей, рекламирующих сайты наркоторговцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии