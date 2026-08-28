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Татарстан Рәисе Казанда Россия компоненты базасын эшләүнең яңа үзәгендә булды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Кәримов «НАМИ» ФДУП филиалы – Казанда «Идея» технопаркы мәйданчыгында эшли башлаучы Россия компоненты базасын эшләү үзәгендә булдылар.

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