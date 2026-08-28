Татарстан Рәисе Казанда Россия компоненты базасын эшләүнең яңа үзәгендә булды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Кәримов «НАМИ» ФДУП филиалы – Казанда «Идея» технопаркы мәйданчыгында эшли башлаучы Россия компоненты базасын эшләү үзәгендә булдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым