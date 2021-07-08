На Украине предрекли «развал» России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предрек «развал» России: по его мнению, в нашей стране проживает слишком много представителей разных национальностей, чтобы она могла сохраниться в нынешнем составе.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предрек «развал» России: по его мнению, в нашей стране проживает слишком много представителей разных национальностей, чтобы она могла сохраниться в нынешнем составе.
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