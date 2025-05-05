Инженерно-геодезические изыскания на аэродроме в Смоленске закончат до 15 сентября

Минтранс ищет подрядчика для подготовительных работ на смоленском аэродроме «Северный» Региональный минтранс в ЕИС “Закупки” разместил тендер на проведение инженерно-геодезических изысканий на аэродроме «Смоленск-Северный».
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