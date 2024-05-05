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Михаил Анисин: «Удивляет, что Назаров все еще без работы, возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Мы крушили всю КХЛ под его руководством»

– Ваш бывший клуб «Витязь» стал худшим в КХЛ по итогам сезона. – 10-12 лет назад под руководством Назарова мы крушили с «Витязем» всю лигу.

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