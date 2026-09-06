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Россия вывозит золото в обход США и Британии: тонны металла уходят в Гонконг

Россия вывозит золото в обход США и Британии: тонны металла уходят в Гонконг

ЛОНДОН, 6 сентября, ФедералПресс. РФ занимает второе место в мире по производству золота. В 2022 году Соединенные Штаты Америки и Великобритания ввели санкции против драгметалла, надеясь, что Москва перестанет зарабатывать на экспорте.

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