Россия вывозит золото в обход США и Британии: тонны металла уходят в Гонконг

ЛОНДОН, 6 сентября, ФедералПресс. РФ занимает второе место в мире по производству золота. В 2022 году Соединенные Штаты Америки и Великобритания ввели санкции против драгметалла, надеясь, что Москва перестанет зарабатывать на экспорте.