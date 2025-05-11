Уникальные фотографии Америки 1940-х в цветах Кодахром

Мы соседи по планете

Фотографии из тех времен мы представляем себе исключительно черно-белыми. Эти работы американского фотографа-фрилансера Роберта Ярналла Ричи (Robert Yarnall Richie) из архива Южного методистского университета Далласа, штат Техас.