Уникальные фотографии Америки 1940-х в цветах Кодахром

Фотографии из тех времен мы представляем себе исключительно черно-белыми. Эти работы американского фотографа-фрилансера Роберта Ярналла Ричи (Robert Yarnall Richie) из архива Южного методистского университета Далласа, штат Техас.
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