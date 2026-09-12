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Леди Гага впервые стала мамой: 40-летнюю певицу заметили с младенцем в Северной Калифорнии

Леди Гага впервые стала мамой: 40-летнюю певицу заметили с младенцем в Северной Калифорнии

Певица Леди Гага впервые стала матерью. Её вместе с супругом, IT-предпринимателем Майклом Полански, впервые заметили с ребёнком.

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