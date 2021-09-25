Сервис "Самозанятый" стимулирует крымчан становиться самозанятыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Сервис в мобильном приложении "Самозанятый" существенно облегчает самозанятым гражданам не только ведение бизнеса, но и взаимодействие с налоговыми органами, финансовыми организациями и Пенсионным фондом.