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В Твери обсудили методы борьбы с экстремизмом в молодежной среде на всероссийском уровне

В Твери обсудили методы борьбы с экстремизмом в молодежной среде на всероссийском уровне

В Твери прошел всероссийский круглый стол по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде. На базе Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тверской области состоялся внутриведомственный научно-практический круглый стол, посвященный актуальным вопросам обеспечения безопасности подростков.

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