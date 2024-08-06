Пятилетнее исследование, посвящённое изучению гипертонии, подтвердило, что употребление фруктов и овощей полезно для здоровья

Врачи советуют сделать основой лечения пациентов с гипертонией употребление фруктов и овощей. Доказано, что диеты, богатые определёнными продуктами, способствуют снижению артериального давления, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают работу почек.
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