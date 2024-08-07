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Google может грозить принудительное разделение из-за антимонопольных правил

Google может грозить принудительное разделение из-за антимонопольных правил

Суд в США признал Alphabet монополистом на поисковом рынке, а практику выплат за статус «поисковика по умолчанию» — незаконной«Тектонический» вердикт по «знаковому» делу, который определит будущее современного интернета и может закончиться для Google «ядерной опцией» — принудительным разделением компании.

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