Google может грозить принудительное разделение из-за антимонопольных правил

Суд в США признал Alphabet монополистом на поисковом рынке, а практику выплат за статус «поисковика по умолчанию» — незаконной«Тектонический» вердикт по «знаковому» делу, который определит будущее современного интернета и может закончиться для Google «ядерной опцией» — принудительным разделением компании.