ВСУ уничтожают натовскую технику в атаке на Курскую область. Если тенденция сохранится и западные вооружения останутся гореть в лесах и полях курского приграничья, это станет ощутимым ударом по военному потенциалу ВСУ.
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