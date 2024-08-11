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Русская весна

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  • Александр Ляшенко
    это свинство,как минимум.сегодня старьё выкладывать, и слабая и гнилая инфоподдержка.как максимум.НАТО сжигает свою...
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НАТО сжигает свою технику в атаке на Курскую область (ВИДЕО)

НАТО сжигает свою технику в атаке на Курскую область (ВИДЕО)

ВСУ уничтожают натовскую технику в атаке на Курскую область. Если тенденция сохранится и западные вооружения останутся гореть в лесах и полях курского приграничья, это станет ощутимым ударом по военному потенциалу ВСУ.

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Фото очень старое. 10.06.2023. Южнодонецкое направление.
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8 час.
Александр Ляшенко
это свинство,как минимум.сегодня старьё выкладывать, и слабая и гнилая инфоподдержка.как максимум.
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5 час.

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