Диетолог Соломатина рассказала, сколько говядины можно есть пожилым Говядина может быть полезной, но людям после 50 рекомендуется снизить ее потребление, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.
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