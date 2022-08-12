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«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Фрайбургом» во 2-м туре Бундеслиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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