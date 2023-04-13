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Финляндия отправила Украине советские гаубицы «Гиацинт-Б»

Финляндия отправила Украине советские гаубицы «Гиацинт-Б»

Финляндия после вступления в НАТО сразу же включилась в поддержку Украины. Об этом свидетельствуют поставки вооружения, пишет «Военное обозрение».

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